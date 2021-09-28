В Сирии покажут фильм о лётчике Олеге Пешкове

Художественный фильм «Небо» об Олеге Пешкове покажут на авиабазе Хмеймим 24 ноября, в годовщину гибели лётчика.

В основе сюжета картины — обстоятельства гибели Пешкова в 2015 году на севере Сирии. Самолёт лётчика был сбит турецким истребителем, экипаж катапультировался. Штурман Константин Муртахин смог спастись, Пешкова в воздухе расстреляли боевики. Пилот посмертно удостоен звания Героя России.

Съёмки фильма походили на авиабазе Хмеймим в Сирии, а также на территории объектов Министерства обороны в России. Ведомство принимало участие в производстве совместно с компанией «Триикс медиа» и телеканалом «Россия 1».

По словам министра обороны России Сергея Шойгу, в фильме «Небо» показан вклад, который служащие Вооружённых сил России внесли в борьбу с сирийскими террористами.

Премьера ленты была запланирована на октябрь, однако теперь картина выйдет в широкий прокат 18 ноября.

Ранее генпродюсер кинокомпании «Триикс Медиа» Инесса Юрченко рассказала о подготовке актёров к съемкам фильма «Небо».