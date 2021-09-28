Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано на греческом острове Крит

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,3 на острове Крит в Греции. Об этом сообщает Геологическая служба США.

AP

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Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 4 км к северо-западу от города Аркалохорион. Очаг залегал на глубине 10 км. Ранее землетрясение магнитудой 4,5 было зафиксировано на территории Аргентины.