Землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировано в Аргентине

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,5 на территории Аргентины. Об этом сообщает Геологическая служба США.

Reuters

Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 83,5 км к востоку от города Сан-Антонио-де-лос-Кобрес в провинции Сальта. Очаг залегал на глубине 185 км. Ранее землетрясение магнитудой 5,7 было зафиксировано у побережья Филиппин.