Землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировано в Аргентине
Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,5 на территории Аргентины. Об этом сообщает Геологическая служба США.
- Reuters
Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 83,5 км к востоку от города Сан-Антонио-де-лос-Кобрес в провинции Сальта.
Очаг залегал на глубине 185 км.
Ранее землетрясение магнитудой 5,7 было зафиксировано у побережья Филиппин.
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