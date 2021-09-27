Власти Петербурга прокомментировали ситуацию с мемориальной доской Борису Стругацкому

В санкт-петербургском Комитете по культуре прокомментировали ситуацию с мемориальной доской писателю Борису Стругацкому.

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

Работа должна завершиться 2 октября. Как пояснили в комитете, работа затянулась в связи с согласованием портрета для изготовления скульптурного элемента.

«Открытие будет не ранее конца года, это ноябрь — декабрь, по информации инициатора», — добавили в комитете.

В 2019 году сообщалось, что в Санкт-Петербурге установят мемориальную доску писателю Стругацкому. Она появится на доме, где он жил в 1964—2012 годах.