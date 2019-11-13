В Петербурге установят мемориальную доску Борису Стругацкому

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В Санкт-Петербурге установят мемориальную доску писателю Борису Стругацкому. Она появится на доме, где он жил с 1964 по 2012 год.
В Петербурге установят мемориальную доску Борису Стругацкому
  • © из личного архива друга Бориса Стругацкого

Об этом сообщает Newizv.ru со ссылкой на блог депутата Заксобрания Бориса Вишневского.

«Друзья и коллеги, ЗАКС принял постановление об установке мемориальной доски Борису Натановичу Стругацкому. Мы очень долго это готовили, думали, где установить, искали деньги на изготовление, собирали документы (в том числе от нас попросили справку о том, что БНС был писателем — её копия теперь висит у меня в кабинете)», — заявил Вишневский.

По его словам, совет по мемориальным доскам одобрил установку, губернатор Александр Беглов внёс представление, а парламент дал согласие.

Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что в Тамбовской области открыли памятник народному артисту СССР Владимиру Зельдину.

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