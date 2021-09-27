На мероприятиях проекта «Нижний 800: празднуем вместе!» побывали около 500 тысяч человек

На праздничных мероприятиях проекта «Нижний 800: празднуем вместе!» побывали около 500 тыс. человек.

Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу правительства Нижегородской области.

Всего с 14 августа по 26 сентября пять команд организаторов провели около 130 мероприятий, 33 из которых состоялись в Нижнем Новгороде, а 97 — в районах.

«Радует, что особенно много на праздниках было семей с детьми. Для подрастающего поколения очень важна возможность познакомиться с символами 800-летия и почувствовать себя частью общего дела», — заявил губернатор Глеб Никитин.

Ранее kp.ru передавал, что Московский метрополитен провёл литературный конкурс по случаю Дня города.