Давид Шнейдеров высоко оценил профессиональные качества Кирилла Разлогова

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Кинокритик Давид Шнейдеров поделился воспоминаниями о Кирилле Разлогове, Президенте гильдии киноведов и кинокритиков, скончавшемся на 76 году в Москве 26 сентября.
Давид Шнейдеров высоко оценил профессиональные качества Кирилла Разлогова
  • РИА Новости

«В Кирилле удивительно сочеталось умение найти общий язык со всеми. Он находил язык с наиболее радикальными и наиболее консервативными членами гильдии. Он любил и абсолютно консервативное, и абсолютно радикальное кино. И он всегда помогал. К нему всегда можно было обратиться с любой просьбой, и даже, казалось, какие-то невозможные вещи Кирилл всегда делал. Невыразимо горько и больно», — сказал Шнейдеров в беседе с НСН.

Ранее сообщалось, что президент Гильдии киноведов и кинокритиков России, программный директор Московского Международного кинофестиваля Кирилл Разлогов скончался в возрасте 75 лет.

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