Умер глава Гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов
Президент Гильдии киноведов и кинокритиков России, программный директор Московского Международного кинофестиваля Кирилл Разлогов скончался в возрасте 75 лет.
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на дочь кинокритика Анастасию Разлогову.
«Папа умер вчера, сердце», — заявила она.
Дата и место прощания с Разлоговым пока неизвестны.
Ранее сообщалось, что умерла заслуженная артистка РСФСР Алла Козельская.
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