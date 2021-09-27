Умер глава Гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов

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Президент Гильдии киноведов и кинокритиков России, программный директор Московского Международного кинофестиваля Кирилл Разлогов скончался в возрасте 75 лет.
Умер глава Гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов
  • © РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на дочь кинокритика Анастасию Разлогову.

«Папа умер вчера, сердце», — заявила она.

Дата и место прощания с Разлоговым пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что умерла заслуженная артистка РСФСР Алла Козельская.

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