Учёные выяснили, что Рубенс может не быть автором картины «Самсон и Далила»

В ходе проведённого швейцарской компанией Art Recognition исследования выяснилось, что фламандский художник Питер Пауль Рубенс с вероятностью более чем 91% не мог написать картину «Самсон и Далила».

Данное открытие было сделано в результате серии научных тестов с использованием новаторских технологий искусственного интеллекта.

Как сообщает The Guardian, после сравнения картины с другими 148 работами Рубенса алгоритм выдал 91% вероятность того, что произведение искусства не является подлинным.

«Мы повторили эксперименты, чтобы убедиться, что не ошиблись, и результат всегда был одинаковым. Каждый фрагмент, каждый квадрат оказался фальшивым с вероятностью более 90%», — рассказала доктор Карина Поповичи, участвовавшая в исследовании.

Картина была написана в начале XVII века. В 1980 году на аукционе Christie's за £2,5 млн (£6,6 млн по нынешнему курсу) её приобрела британская Национальная галерея. Там полотно хранится по сей день.

Ранее критики уже высказывали предположение, что автором «Самсона и Далилы» является не Рубенс. Они считают, что оригинальная работа художника, написанная для покровителя и друга Рубенса Николаса Рококса, пропала после смерти последнего в 1640 году. Картина в Национальной галерее, по мнению экспертов, обнаружилась в 1929-м. Её цвета якобы не соответствуют традиционной палитре Рубенса. Композиция также вызывает вопросы. Авторство полотна определял искусствовед Людвиг Бурхард. После его смерти выяснилось, что он неоднократно выдавал различным работам ложные сертификаты подлинности в коммерческих целях.

Ранее сообщалось, что рисунок Леонардо да Винчи, представляющий собой набросок головы медведя, был продан на аукционе Christie's за $12,2 млн.