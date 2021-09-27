Синоптики предупредили о неблагоприятных погодных условиях в ХМАО
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Об этом пишет URA.RU.
«Преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью до -5 °С, днём — +5...+10 °С», — говорится в сообщении.
При этом, согласно прогнозу на 28—29 сентября, в регионе преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман.
Ветер северо-восточный, северный умеренный. Температура воздуха ночью — -5 °С, днём — +4...+9 °С.
В середине недели в ХМАО ожидается снег с дождём, а также ветер с порывами до 14 м/с.
Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что синоптики предупредили об усилении ветра на Кубани до 22 м/с.