Синоптик Цыганков рассказал о погоде в столичном регионе в ближайшие дни

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал в беседе с RT, какая погода ожидается в столичном регионе в ближайшие несколько дней.

«Потепление есть некоторое, солнышко периодически выглядывает, но чтобы устойчиво — неделю-полторы-две хорошего солнца, тепла — к сожалению, нет. В целом у нас до вторника идёт влияние циклона, пасмурная погода, погода с небольшим дождиком, ветер северный. Но температура, в принципе, немного выше нормы. Прошедшая ночь тёплая была — +9, сегодня в ночь — +7…+9 °С. Завтра — +10…+12 °С, в принципе, тепло, в ночь на вторник — +5…+7 °С, во вторник днём — +9…+11 °С», — рассказал он.

По словам Цыганкова, в среду ожидается рост давления.

«Поэтому переменная облачность, без осадков… Ночь на среду — 0…+2 °С, местами туманы, днём в среду — +10…+12 °С, в четверг — +9…+14 °С, в пятницу — +10…+15 °С, в субботу — предварительный прогноз — +10…+15 °С. В принципе, дни тёплые, выше нормы, ночи попрохладнее», — заключил синоптик.

Ранее сообщалось, что в Москве и Подмосковье объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за ветра до 20:00 воскресенья, 26 сентября.