В Москве 25 сентября ожидается до +13 °С
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По данным синоптиков, температура воздуха в Москве будет в пределах +11...+13 °С.
Ожидается облачная погода, небольшой дождь, на западе области умеренный.
Ветер южный, юго-восточный, 5—10 м/c.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, когда в Москве закончатся дожди.
Начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ «Центральное УГМС» Николай Терешонок в беседе с URA.RU спрогнозировал морозную зиму в России.