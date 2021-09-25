В Москве 25 сентября ожидается до +13 °С

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В Москве в субботу, 25 сентября, ожидается до +13 °С. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
В Москве 25 сентября ожидается до +13 °С
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

По данным синоптиков, температура воздуха в Москве будет в пределах +11...+13 °С.

Ожидается облачная погода, небольшой дождь, на западе области умеренный.

Ветер южный, юго-восточный, 5—10 м/c.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, когда в Москве закончатся дожди.

Начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ «Центральное УГМС» Николай Терешонок в беседе с URA.RU спрогнозировал морозную зиму в России.

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