Синоптик Шувалов рассказал, когда в Москве закончатся дожди

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Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, когда в Москве закончатся дожди.
Синоптик Шувалов рассказал, когда в Москве закончатся дожди
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В воскресенье, 26 сентября, ожидается последний циклон с северо-запада на юго-восток и последняя порция дождей, а с понедельника, 27 сентября, начнётся рост атмосферного давления.

К середине недели столичный регион окажется практически в центре скандинавского антициклона.

«То есть начинается то, от чего уже отвыкли и по чему изрядно соскучились, — продолжительный период погоды без осадков. Судя по ситуации, сухая погода, но с облаками и без обилия солнца в столице не только до конца сентября, но и, пожалуй, первую пятидневку октября», — заявил Шувалов.

Также ожидаются ночные и утренние туманы. Днём выше +10 °С, ночью +3...+4 °С.

Ранее педиатр-иммунолог профессор, доктор медицинских наук Андрей Продеус в беседе с НСН дал рекомендации метеозависимым людям.

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