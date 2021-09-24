В Петербурге восстановят мемориал в память обороны полуострова Ханко
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Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
«Это объект культурного наследия регионального значения, первый памятник, открытый в Ленинграде после окончания Великой Отечественной войны. Он должен быть восстановлен», — заявил Беглов.
Создана рабочая группа с участием специалистов КГИОП. Эксперты готовят предложения.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининграде заложили камень в основание будущего мемориала сотрудникам спецназа Федеральной службы безопасности России.