В Петербурге восстановят мемориал в память обороны полуострова Ханко

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил восстановить мемориальную стену с фонтаном, созданную в память героической обороны полуострова Ханко в 1941 году.
В Петербурге восстановят мемориал в память обороны полуострова Ханко
  • © Посольство Российской Федерации в Финляндии

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

«Это объект культурного наследия регионального значения, первый памятник, открытый в Ленинграде после окончания Великой Отечественной войны. Он должен быть восстановлен», — заявил Беглов.

Создана рабочая группа с участием специалистов КГИОП. Эксперты готовят предложения.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининграде заложили камень в основание будущего мемориала сотрудникам спецназа Федеральной службы безопасности России.

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