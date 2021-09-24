В Москве на ВДНХ пройдут мероприятия ко Дню туризма

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Специальная программа по случаю Дня туризма пройдёт на ВДНХ с 25 по 27 сентября.
В Москве на ВДНХ пройдут мероприятия ко Дню туризма
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом пишет «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«27 сентября, во Всемирный день туризма, и в выходные накануне на ВДНХ, одной из главных точек притяжения столицы, которую ежегодно посещают миллионы гостей со всего мира, пройдут бесплатные экскурсии и лекции», — говорится в сообщении.

Для посетителей проведут экскурсии, посвящённые композиции «Рабочий и колхозница» с возможностью подняться на крышу одноимённого павильона, откуда открывается живописная панорама главной выставки страны.

Как ранее сообщал телеканал «360», более 50 бесплатных экскурсий проведут в Московской области ко Дню туризма.

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