В Москве на ВДНХ пройдут мероприятия ко Дню туризма

Специальная программа по случаю Дня туризма пройдёт на ВДНХ с 25 по 27 сентября.

Об этом пишет «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«27 сентября, во Всемирный день туризма, и в выходные накануне на ВДНХ, одной из главных точек притяжения столицы, которую ежегодно посещают миллионы гостей со всего мира, пройдут бесплатные экскурсии и лекции», — говорится в сообщении.

Для посетителей проведут экскурсии, посвящённые композиции «Рабочий и колхозница» с возможностью подняться на крышу одноимённого павильона, откуда открывается живописная панорама главной выставки страны.

Как ранее сообщал телеканал «360», более 50 бесплатных экскурсий проведут в Московской области ко Дню туризма.