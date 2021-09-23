Внук Юрия Никулина рассказал о мероприятиях в честь 100-летия со дня рождения артиста

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Мероприятия Цирка на Цветном бульваре, посвящённые 100-летию со дня рождения народного артиста СССР Юрия Никулина, пройдут в декабре.
Внук Юрия Никулина рассказал о мероприятиях в честь 100-летия со дня рождения артиста
  • © Александр Макаров
  • РИА Новости

Об этом в беседе с газетой «Известия» заявил пресс-атташе цирка, внук актёра Юрий Никулин.

По его словам, празднование будет стоить 305 млн рублей, из них 67 млн — государственные средства.

«Мы впервые обратились за господдержкой. У нас нет ни дотаций, ни субсидий. И если бы не пандемия, мы бы вообще ничего не просили. Но локдаун, ограничительные и санитарные меры обошлись цирку в 400 млн рублей собственных средств», — отметил Никулин-младший.

Он уточнил, что состоится три юбилейных вечера в декабре, а в феврале запланирована новая программа.

Ранее президент фестиваля «Окно в Европу» Армен Медведев рассказал, почему лицом мероприятия в 2021 году стал народный артист СССР Юрий Никулин.

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