Армен Медведев рассказал, почему лицом фестиваля «Окно в Европу» стал Юрий Никулин

Президент фестиваля «Окно в Европу» Армен Медведев рассказал, почему лицом мероприятия в 2021 году стал народный артист СССР Юрий Никулин.

«Лица кумиров на плакате фестиваля — это обретение последнего времени. Хотя и раньше мы отмечали знаменательные даты коллег. Помню юбилеи Станислава Ростоцкого, армянского режиссёра Фрунзе Довлатяна, посвящения Василию Шукшину и Людмиле Гурченко. На фестивале всегда присутствовал элемент уважения к истории собственного кино», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, идея с портретом Никулина родилась на последнем этапе, когда выяснилось, что для закрытия фестиваля не нашлось достойной картины, и было принято решение, что в такой ситуации выручит классика.

«Так что «Окно в Европу» завершит фильм Алексея Германа «Двадцать дней без войны», главную роль в котором исполнил Юрий Никулин», — сказал Медведев.

Он напомнил, что в декабре будет отмечаться 100 лет со дня рождения артиста.

Ранее kp.ru сообщал, что всего в конкурсной программе игрового кино представлено 11 картин российских режиссёров. В неигровой конкурс вошли 14 работ, в анимационный — 33 короткометражных фильма.