Гидрометцентр: в центральную Россию на следующей неделе придёт потепление

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Потепление и солнечная погода прогнозируются на следующей неделе в центральной части России. Ожидается до 12—13 °С, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Гидрометцентр: в центральную Россию на следующей неделе придёт потепление
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

При этом, по его словам, потепление нельзя назвать «бабьим летом».

«По сравнению с холодной погодой произойдёт потепление, повышение температуры, это будет 12—13 градусов, но по сравнению с климатом температурный фон будет около нормы, около климатических значений, поэтому это не положительная аномалия, которая ассоциируется с «бабьим летом», — пояснил Вильфанд Интерфаксу. 

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала о погоде в столичном регионе в выходные.

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