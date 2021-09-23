Гидрометцентр: в центральную Россию на следующей неделе придёт потепление

Потепление и солнечная погода прогнозируются на следующей неделе в центральной части России. Ожидается до 12—13 °С, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

При этом, по его словам, потепление нельзя назвать «бабьим летом».

«По сравнению с холодной погодой произойдёт потепление, повышение температуры, это будет 12—13 градусов, но по сравнению с климатом температурный фон будет около нормы, около климатических значений, поэтому это не положительная аномалия, которая ассоциируется с «бабьим летом», — пояснил Вильфанд Интерфаксу.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала о погоде в столичном регионе в выходные.