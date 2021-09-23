Синоптики предупредили об усилении ветра до 16 м/с в Татарстане

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Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Татарстане в пятницу, 24 сентября.
Синоптики предупредили об усилении ветра до 16 м/с в Татарстане
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

По прогнозу ночью и днём местами возможен юго-восточный ветер с порывами до 15—16 м/с.

Также стало известно, что в отдельных восточных районах Оренбургской области в ночь на 24 сентября ожидаются заморозки до -3 ˚С, передаёт RIA56 со ссылкой на региональное МЧС.

Ранее сообщалось, что с пятницы, 24 сентября, в Тюменской области в ночное время ожидается минусовая температура.

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