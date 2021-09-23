Синоптики предупредили об усилении ветра до 16 м/с в Татарстане
- РИА Новости
Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на региональный Гидрометцентр.
По прогнозу ночью и днём местами возможен юго-восточный ветер с порывами до 15—16 м/с.
Также стало известно, что в отдельных восточных районах Оренбургской области в ночь на 24 сентября ожидаются заморозки до -3 ˚С, передаёт RIA56 со ссылкой на региональное МЧС.
Ранее сообщалось, что с пятницы, 24 сентября, в Тюменской области в ночное время ожидается минусовая температура.