Синоптики предупредили о похолодании до -2 °С в Тюменской области

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С пятницы, 24 сентября, в Тюменской области в ночное время ожидается минусовая температура.
Синоптики предупредили о похолодании до -2 °С в Тюменской области
  • Pixabay

Об этом сообщает URA.RU.

«В ночь с 24 на 25 сентября температура воздуха на территории Тюменской области понизится до -1 °С. Отрицательные температурные значения в ночное время сохранятся как минимум до 30 сентября: в диапазоне значений -2...-1 °С», — говорится на сайте Росгидрометцентра.

Средняя температура днём будет в районе +6...+8 °С.

Ранее педиатр-иммунолог профессор, доктор медицинских наук Андрей Продеус в беседе с НСН дал рекомендации метеозависимым людям.

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