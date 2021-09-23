Количество лесных пожаров в Крыму сократилось почти на 84% в 2021 году

В Крыму в 2021 году зафиксировали 16 лесных пожаров, что почти на 84% ниже показателя 2020-го, заявил на пресс-конференции в Симферополе заместитель начальника регионального ГУ МЧС России Игорь Скуртул.

Об этом сообщает «Крыминформ».

«В позапрошлом году у нас было 120 лесных пожаров на общей площади 350 га. В прошлом году мы добились снижения площади до 100 га, было около 100 пожаров. В этом году у нас 16 пожаров на общей площади 4,5 га», — рассказал Скуртул.

По его словам, в целом число пожаров в регионе снизилось почти на треть.

«На территории республики на сегодняшний день произошло 2200 пожаров, в прошлом году на этот же период было 3100», — отметил он.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области в понедельник, 20 сентября, отменили особый противопожарный режим.