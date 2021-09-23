Количество лесных пожаров в Крыму сократилось почти на 84% в 2021 году
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Об этом сообщает «Крыминформ».
«В позапрошлом году у нас было 120 лесных пожаров на общей площади 350 га. В прошлом году мы добились снижения площади до 100 га, было около 100 пожаров. В этом году у нас 16 пожаров на общей площади 4,5 га», — рассказал Скуртул.
По его словам, в целом число пожаров в регионе снизилось почти на треть.
«На территории республики на сегодняшний день произошло 2200 пожаров, в прошлом году на этот же период было 3100», — отметил он.
Ранее сообщалось, что в Тюменской области в понедельник, 20 сентября, отменили особый противопожарный режим.