В Тюменской области отменили особый противопожарный режим

В Тюменской области в понедельник, 20 сентября, отменили особый противопожарный режим.

Об этом пишет «Вслух.ру».

Соответствующее постановление подписал губернатор региона Александр Моор.

«Органам местного самоуправления поселений и городских округов Тюменской области рекомендовано также отменить особый противопожарный режим на соответствующих территориях», — говорится в сообщении оперштаба.

Противопожарный режим в регионе был введён 19 апреля, уточняет megatyumen.ru.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области потушили все природные пожары.