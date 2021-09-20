В Тюменской области отменили особый противопожарный режим

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В Тюменской области в понедельник, 20 сентября, отменили особый противопожарный режим.
В Тюменской области отменили особый противопожарный режим
  • РИА Новости

Об этом пишет «Вслух.ру».

Соответствующее постановление подписал губернатор региона Александр Моор.

«Органам местного самоуправления поселений и городских округов Тюменской области рекомендовано также отменить особый противопожарный режим на соответствующих территориях», — говорится в сообщении оперштаба.

Противопожарный режим в регионе был введён 19 апреля, уточняет megatyumen.ru.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области потушили все природные пожары.

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