В Тюменской области отменили особый противопожарный режим
- РИА Новости
Об этом пишет «Вслух.ру».
Соответствующее постановление подписал губернатор региона Александр Моор.
«Органам местного самоуправления поселений и городских округов Тюменской области рекомендовано также отменить особый противопожарный режим на соответствующих территориях», — говорится в сообщении оперштаба.
Противопожарный режим в регионе был введён 19 апреля, уточняет megatyumen.ru.
Ранее сообщалось, что в Иркутской области потушили все природные пожары.