В Москве отреставрируют 100 объектов культурного наследия до конца года

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В Москве планируют завершить работы по реставрации 100 объектов культурного наследия до конца 2021 года.
В Москве отреставрируют 100 объектов культурного наследия до конца года
  • © портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

За последние десять лет специалисты восстановили 1578 памятников.

Среди реставрируемых объектов — Дом Абрикосовых на Малой Красносельской улице.

«Реставрация фасадов уже завершена. Работа кипит внутри здания: специалисты воссоздают интерьеры. Они внимательно относятся к каждой детали», — отмечается в сообщении.

Работы должны быть завершены до конца 2022 года.

Продолжается реставрация в Центральном доме журналиста на Никитском бульваре. Также идёт восстановление памятников на ВДНХ — в настоящее время специалисты ведут работы в 23 павильонах.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Сочи планируют отреставрировать башню на горе Большой Ахун.

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