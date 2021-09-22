В Москве отреставрируют 100 объектов культурного наследия до конца года
- © портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.
За последние десять лет специалисты восстановили 1578 памятников.
Среди реставрируемых объектов — Дом Абрикосовых на Малой Красносельской улице.
«Реставрация фасадов уже завершена. Работа кипит внутри здания: специалисты воссоздают интерьеры. Они внимательно относятся к каждой детали», — отмечается в сообщении.
Работы должны быть завершены до конца 2022 года.
Продолжается реставрация в Центральном доме журналиста на Никитском бульваре. Также идёт восстановление памятников на ВДНХ — в настоящее время специалисты ведут работы в 23 павильонах.
Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Сочи планируют отреставрировать башню на горе Большой Ахун.