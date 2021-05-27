В Сочи планируют отреставрировать башню на горе Большой Ахун

Власти Краснодарского края заявили о готовности проекта по реставрации башни на горе Большой Ахун в Сочи.

Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

Башня была построена в 1936 году. В последний раз капремонт проводили в 2004-м.

В июне 2019 года башня была закрыта для посещений, поскольку в неё ударила молния. Здание получило существенные повреждения, его признали аварийным.

Проект реставрации прошёл историко-культурную экспертизу и предусматривает усиление строительных конструкций, реставрацию фасадов, демонтаж поздних пристроек. В настоящее время документ изучают специалисты.

Ранее НСН сообщала, что в Москве отреставрируют доходный дом, расположенный в Хамовниках.