В Сочи планируют отреставрировать башню на горе Большой Ахун

Короткая ссылка
Власти Краснодарского края заявили о готовности проекта по реставрации башни на горе Большой Ахун в Сочи.
В Сочи планируют отреставрировать башню на горе Большой Ахун
  • © google.ru/maps

Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

Башня была построена в 1936 году. В последний раз капремонт проводили в 2004-м.

В июне 2019 года башня была закрыта для посещений, поскольку в неё ударила молния. Здание получило существенные повреждения, его признали аварийным.

Проект реставрации прошёл историко-культурную экспертизу и предусматривает усиление строительных конструкций, реставрацию фасадов, демонтаж поздних пристроек. В настоящее время документ изучают специалисты.

Ранее НСН сообщала, что в Москве отреставрируют доходный дом, расположенный в Хамовниках.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить