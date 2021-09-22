На Кубани признали памятником архитектуры дом начала ХХ века

В Единый государственный реестр объектов культурного наследия добавили здание управления купца Малышева в Приморско-Ахтарске.

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодарского края.

«Статус памятника архитектуры поможет сберечь исторический облик здания», — заявил замглавы региона Сергей Болдин.

Купец Владимир Малышев построил объект в 1900 году. На территории располагались жилой дом, конюшня и дополнительные постройки. Сначала в здании находилась контора хлебной ссыпки, затем — жилой дом и начальная школа. Краеведческий музей в строении открыли в 1980-х годах.

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