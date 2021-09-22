Умер американский актёр Уилли Гарсон

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Американский актёр Уилли Гарсон, известный по роли Стэнфорда Блэтча в сериале «Секс в большом городе», скончался в возрасте 57 лет.
Умер американский актёр Уилли Гарсон
  • Reuters

Об этом сообщает TMZ со ссылкой на близких актёра.

Точная причина смерти актёра не называется, однако отмечается, что в последнее время он боролся с диагностированным у него онкологическим заболеванием.

Гарсон снялся в ряде известных сериалов: «Белый воротничок», «Квантовый скачок», «Супергёрл» и т. д. Однако больше всего он известен по роли Стэнфорда Блэтча в сериале «Секс в большом городе».

Ранее сообщалось, что американская актриса и продюсер Марки Пост скончалась в возрасте 70 лет.

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