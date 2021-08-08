Умерла американская актриса Марки Пост

Американская актриса и продюсер Марки Пост скончалась в возрасте 70 лет.

Об этом сообщает Deadline со ссылкой на менеджера артистки.

Уточняется, что актриса скончалась после почти четырёхлетней борьбы с раком.

Как указывает портал, она снялась в целом ряде различных фильмов и сериалов. В частности, она снималась в сериалах «Невероятный Халк», «Бак Роджерс в двадцать пятом столетии» и «Клиника».

Ранее сообщалось, что актриса Мэрион Рэмси, известная по роли Лаверны Хукс в серии фильмов «Полицейская академия», скончалась на 74-м году жизни в Лос-Анджелесе.