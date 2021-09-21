Вильфанд рассказал о погоде в Москве

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд прокомментировал погоду в Москве.
Вильфанд рассказал о погоде в Москве
  • РИА Новости

«Опасные ситуации — это которые угрожают жизни людей, нарушают жизнедеятельность и функционирование крупных хозяйствующих субъектов. А сейчас ситуация, когда и днём и ночью суточного хода практически нет, температура практически одна и та же», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, из-за плотности облаков солнечная энергия почти не пробивается сквозь них в дневное время, поэтому нет эффекта прогревания.

В пятницу, как ожидается, изменятся воздушные потоки, они станут юго-западными.

«После такой некомфортной погоды будет облачно. Небольшие дожди будут, солнца вы не увидите, но всё же температура повысится до +10...+13 ˚С, и это, конечно же, улучшение», — добавил Вильфанд.

Ранее, как сообщал progorod43, синоптики рассказали о погоде в Кирове с 22 по 24 сентября.

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