Синоптики рассказали о погоде в центральной части Европейской России

В конце недели центральную часть Европейской России «потревожит ещё один циклон». Об этом сообщает сайт «Метеовести».

«В пятницу он промчится с сильными дождями по западным регионам, но при этом будет затягивать за собой более тёплые воздушные массы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «следующая неделя начнётся с ростом влияния антициклона, уже в понедельник его центр окажется над северо-востоком Европейской России, а его гребень будет ориентирован на юго-запад, в центральные области».

Сообщается, что «в такой ситуации облаков в небе станет меньше и вероятность осадков ожидается небольшой, модельные прогнозы говорят о том, что влияние антициклона на погоду сохранится как минимум до конца сентября».

«При этом ночи будут довольно холодными — с температурой около +2…+7 °C, а вот днём воздух будет прогреваться до +11…+16 °C. Такие значения уже на пару градусов выше климатической нормы, и этот период вполне можно считать бабьим летом. Высока вероятность того, что и октябрь начнётся такой же спокойной и умеренно тёплой и комфортной погодой», — говорится в тексте.

Ранее ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков рассказал, что во второй половине недели в Московском регионе ожидается потепление.