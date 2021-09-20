Метеоролог Старков рассказал о погоде в Москве и Подмосковье во второй половине недели

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Во второй половине недели в Московском регионе ожидается потепление, рассказал ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков.
Метеоролог Старков рассказал о погоде в Москве и Подмосковье во второй половине недели
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Радио 1».

«После трёх очень холодных дней, сопровождающихся первым осенним штормом, продолжительными дождями и сильным восточным ветром, в Москве с +5...+7 °С потеплеет до +11...+13 °С, но даже такая температура считается ниже нормы для этого времени», — пояснил Старков.

Метеоролог добавил, что бабьим летом предстоящее потепление назвать нельзя, так как одним из критериев бабьего лета является температура воздуха +20 °С.

Ранее синоптики сообщили «Юга.ру», что вода в Чёрном море остыла до +23 °C.

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