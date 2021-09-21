За двое суток в Москве выпало более 40% месячной нормы осадков

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В Москве за прошедшие двое суток выпало 27 мм осадков, что оставляет около 42% месячной нормы.
За двое суток в Москве выпало более 40% месячной нормы осадков
  • РИА Новости

Об этом сообщает Интерфакс.

«За двое суток в городе, по предварительным данным, выпало около 42% месячной нормы осадков. Это данные метеостанции на ВДНХ, полученные в 18:00 вторника», — заявили в метеобюро Москвы.

Вчера в Москве выпало 18 мм осадков. При этом суточный рекорд осадков 1946 года в 18,2 мм не был обновлён.

Гидрометцентр России информировал, что продолжительные дожди в Центральном федеральном округе связаны с южным циклоном от берегов Чёрного моря.

Ранее ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков рассказал, что во второй половине недели в Московском регионе ожидается потепление.

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