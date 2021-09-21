Синоптики предупредили об усилении ветра до 17 м/с в Татарстане

Короткая ссылка
Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Татарстане.
Синоптики предупредили об усилении ветра до 17 м/с в Татарстане
  • @MchsRussia
  • Twitter

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на сайт регионального Гидрометцентра.

Ночью и днём в среду, 22 сентября, местами ожидается юго-восточный ветер. Порывы могут достигать 15—17 м/с.

Также погода ухудшится в Удмуртии, передаёт izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России. Местами ожидается туман с ухудшением видимости до 500 м и менее.

По прогнозу республиканского Гидрометцентра, ночью температура воздуха составит 0 °С, местами до -2 °С, днём до +14 °С.

Ранее специалисты Уральского гидрометцентра сообщили, что во второй половине текущей недели погода в Свердловской области улучшится.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить