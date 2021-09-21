Синоптики предупредили об усилении ветра до 17 м/с в Татарстане

Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Татарстане.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на сайт регионального Гидрометцентра.

Ночью и днём в среду, 22 сентября, местами ожидается юго-восточный ветер. Порывы могут достигать 15—17 м/с.

Также погода ухудшится в Удмуртии, передаёт izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России. Местами ожидается туман с ухудшением видимости до 500 м и менее.

По прогнозу республиканского Гидрометцентра, ночью температура воздуха составит 0 °С, местами до -2 °С, днём до +14 °С.

Ранее специалисты Уральского гидрометцентра сообщили, что во второй половине текущей недели погода в Свердловской области улучшится.