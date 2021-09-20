Синоптики прогнозируют скорое улучшение погоды в Свердловской области

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Специалисты Уральского гидрометцентра сообщили, что во второй половине текущей недели погода в Свердловской области улучшится.
Синоптики прогнозируют скорое улучшение погоды в Свердловской области
  • РИА Новости

Об этом пишет URA.RU.

«Ближайшие ночи останутся холодными — 0 °С, +3...+4 °С, может доходить до заморозков, в том числе в окрестностях Екатеринбурга. Дневные показатели 21—22 сентября будут держаться на уровне +9...+10 °С», — рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

При этом она добавила, что во второй половине недели погода в регионе значительно улучшится: с четверга температура повысится до +13...+14 °С.

Ранее педиатр-иммунолог доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в беседе с НСН дал рекомендации метеозависимым людям.

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