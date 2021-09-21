Кинофестиваль стран Арктики Arctic Open открыл приём заявок
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Об этом сообщает сайт «Невские новости».
В 2021 году на кинофестиваль принимают заявки в четырёх номинациях: полнометражное игровое, документальное и короткометражное кино. В отдельной категории будут рассматривать фильмы для детей и юношества.
Основными странами-участниками станут Россия, Канада, Дания, Исландия, Финляндия, Норвегия, Швеция, США.
Приём заявок продлится до 10 октября. Шорт-лист участников конкурсной программы будет объявлен 25 октября.
Как ранее сообщал сайт Inforeactor, фестиваль датского кино Danish Wave состоится в Санкт-Петербурге с 22 по 26 сентября.