Кинофестиваль стран Арктики Arctic Open открыл приём заявок

Международный кинофестиваль Arctic Open объявил о начале приёма заявок. Мероприятие состоится в Архангельске в пятый раз.

Об этом сообщает сайт «Невские новости».

В 2021 году на кинофестиваль принимают заявки в четырёх номинациях: полнометражное игровое, документальное и короткометражное кино. В отдельной категории будут рассматривать фильмы для детей и юношества.

Основными странами-участниками станут Россия, Канада, Дания, Исландия, Финляндия, Норвегия, Швеция, США.

Приём заявок продлится до 10 октября. Шорт-лист участников конкурсной программы будет объявлен 25 октября.

Как ранее сообщал сайт Inforeactor, фестиваль датского кино Danish Wave состоится в Санкт-Петербурге с 22 по 26 сентября.