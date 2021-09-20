В Ростовской области открылся Международный музыкальный фестиваль Юрия Башмета

В Ростовской области открылся VIII Международный музыкальный фестиваль Юрия Башмета. Он продлится до 23 сентября.

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Концерты состоятся в Ростове-на-Дону, Таганроге и Новочеркасске.

«Это значимое мероприятие в культурной жизни региона. Зрители открывают для себя новые имена в мире большого искусства, а выдающиеся мастера — многоцветный образ Донского края, его энергию и красоту», — заявил губернатор Василий Голубев.

В рамках фестиваля также запланирована Международная струнная академия.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что Международный фестиваль балета состоится с 22 по 29 сентября в Москве.