В Москве за сутки выпало более четверти месячной нормы осадков

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В Москве за сутки выпало более четверти месячной нормы осадков, сообщает Интерфакс.
В Москве за сутки выпало более четверти месячной нормы осадков
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«За сутки на Москву вылилось чуть более 25% месячной нормы осадков, и дожди в ближайшие дни не собираются покидать город», — говорится в сообщении метеобюро Москвы.

Отмечается, что данные были получены в 18:00 с главной метеостанции столицы на ВДНХ.

Месячная норма осадков для сентября в Москве — 65 мм.

Ранее главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова заявила, что дожди в Москве будут идти до конца недели.

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