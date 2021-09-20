В Москве за сутки выпало более четверти месячной нормы осадков, сообщает Интерфакс.

«За сутки на Москву вылилось чуть более 25% месячной нормы осадков, и дожди в ближайшие дни не собираются покидать город», — говорится в сообщении метеобюро Москвы.

Отмечается, что данные были получены в 18:00 с главной метеостанции столицы на ВДНХ.

Месячная норма осадков для сентября в Москве — 65 мм.

Ранее главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова заявила, что дожди в Москве будут идти до конца недели.