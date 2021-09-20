В Гидрометцентре спрогнозировали дожди в Москве до конца недели

Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова заявила, что дожди в Москве будут идти до конца недели.

«В ночь на вторник местами сильный дождь прогнозируется, а потом будут умеренные дожди. У нас сейчас циклон по югу идёт на восток, а потом ещё с запада подойдёт циклоническая система», — цитирует её ТАСС.

По словам синоптика, небольшие дожди будут идти в Москве до конца недели.

«Это вполне соответствует характеру осени. Летом у нас атмосфера тепла, прогревшаяся, она в себя впитала очень много воды из-за очень высокой температуры. Осенью температура понижается, солнце уходит и атмосфера избавляется от этой воды», — отметила она.

Ранее ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков заявил, что во второй половине недели в Московском регионе ожидается потепление.