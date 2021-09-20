Синоптики предупредили о сильных ливнях на юге страны

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Сильные ливни пройдут на юге России и затронут Новороссийск, Геленджик и Краснодар во вторник, 21 сентября. Выпадет 93—142% месячной нормы, возможны подтопления.
Синоптики предупредили о сильных ливнях на юге страны
  • РИА Новости

Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Во вторник в Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение. В результате прохождения холодного атмосферного фронта на Кубани прольются ливневые дожди с грозами и шквалом в порывах ветра до 20 м/с. Самые сильные осадки прогнозируются в Новороссийске — 78,3 мм, из которых в период с 07:00 до 11:00 двумя мощными залпами прольется 48,7 мм», — приводит ТАСС его слова.

Тишковец отметил, что общее количество осадков в Новороссийске за световой день может составить 142% месячной нормы, что может привести к существенным подтоплениям.

Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение о непогоде в Крыму продлено ещё на сутки. Дожди с ливнями и грозами прогнозируются и во вторник, 21 сентября.

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