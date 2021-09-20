В Крыму ещё на сутки продлили штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение о непогоде в Крыму продлено ещё на сутки, дожди с ливнями и грозами прогнозируются и во вторник, 21 сентября.

Об этом сообщает РИА Новости Крым.

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с прохождением холодного фронта в течение суток 21 сентября в Крыму ожидаются сильные, местами очень сильные дожди, грозы, шквал 20—25 м/с», — сообщают в МЧС.

В ведомстве также предупредили о риске подтопления территорий, аварий на объектах энергетики и ЖКХ. Возможны нарушения транспортного сообщения и повреждение сельскохозяйственных растений.

Как ранее сообщало URA.RU, спасатели предупредили о заморозках до -5 °С в Свердловской области.