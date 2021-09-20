МЧС предупредило о дожде и порывистом ветре в Москве в ближайшие часы

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Дождь и усиление ветра ожидаются в Москве в ближайшие часы с сохранением до утра вторника, 21 сентября.
МЧС предупредило о дожде и порывистом ветре в Москве в ближайшие часы
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«В ближайший час с сохранением до 10 часов 21 сентября местами в Москве ожидается дождь, в отдельных районах сильный, усиление ветра с порывами до 17 м/с», — говорится в сообщении пресс-службы столичного главка МЧС.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов и главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказали о погоде в столичном регионе в ближайшие несколько дней.

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