МЧС предупредило о дожде и порывистом ветре в Москве в ближайшие часы

Дождь и усиление ветра ожидаются в Москве в ближайшие часы с сохранением до утра вторника, 21 сентября.

«В ближайший час с сохранением до 10 часов 21 сентября местами в Москве ожидается дождь, в отдельных районах сильный, усиление ветра с порывами до 17 м/с», — говорится в сообщении пресс-службы столичного главка МЧС.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов и главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказали о погоде в столичном регионе в ближайшие несколько дней.