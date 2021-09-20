Синоптики рассказали о погоде в столичном регионе в ближайшие дни

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов и главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказали о погоде в столичном регионе в ближайшие несколько дней.

«Двое суток проливных дождей. Сегодня и завтра возможны сильные дожди с количеством осадков до четверти месячной нормы в Подмосковье — это наиболее вероятный прогноз. Затем ослабление с 23 сентября, небольшие дожди и небольшое повышение температуры к 25 сентября до +12…+13 °С», — пояснил Александр Шувалов.

В свою очередь, Татьяна Позднякова рассказала, что в первой половине рабочей недели погоду будет определять циклон, который «долго будет кружить вблизи столичного региона, поливать дождями и удерживать довольно ветреную погоду».

«Завтра порывы ветра будут достигать 12—15 м/с. В последующие дни погода довольно дождливая... Уменьшение количества осадков у нас произойдёт только в конце рабочей недели, скорее всего, к выходным», — добавила она.

По словам синоптика, к выходным температура воздуха повысится.

«Мы ждём, что уже в пятницу и субботу температура воздуха в городе превысит отметку +10 °С, может быть, в субботу будет +11...+12 °С. Хотя и эта температура ниже нормы, но только на пару градусов, а не четыре-пять, как мы наблюдаем сейчас», — заключила она.

Ранее сообщалось, что в Москве за прошедшую ночь выпало около 12 мм осадков, что составляет примерно 1/5 месячной нормы.