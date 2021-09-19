В МЧС предупредили о заморозках в Хабаровском крае 20 сентября
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- РИА Новости
«По информации Дальневосточного УГМС, в ночь на 20 сентября местами в южных районах края ожидаются заморозки на почве до -2 °C», — говорится в сообщении.
Отмечается, что возможно повреждение сельскохозяйственных культур.
Главой муниципальных образований направлены рекомендации по принятию мер для предупреждения возникновения происшествий и минимизации возможных последствий.
Ранее начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ «Центральное УГМС» Николай Терешонок в беседе с URA.RU заявил, что зима в России будет холодной из-за влияния антициклонов.