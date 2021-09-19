В МЧС предупредили о заморозках в Хабаровском крае 20 сентября

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На юге Хабаровского края в ночь на понедельник, 20 сентября, ожидаются первые заморозки, сообщает ГУ МЧС по региону.
В МЧС предупредили о заморозках в Хабаровском крае 20 сентября
  • © Игорь Онучин
  • РИА Новости

«По информации Дальневосточного УГМС, в ночь на 20 сентября местами в южных районах края ожидаются заморозки на почве до -2 °C», — говорится в сообщении.

Отмечается, что возможно повреждение сельскохозяйственных культур.

Главой муниципальных образований направлены рекомендации по принятию мер для предупреждения возникновения происшествий и минимизации возможных последствий.

Ранее начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ «Центральное УГМС» Николай Терешонок в беседе с URA.RU заявил, что зима в России будет холодной из-за влияния антициклонов.

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