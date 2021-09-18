Климатолог Терешонок рассказал, какая погода ожидается в России зимой
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По словам Терешонка, «можно предполагать, что зима будет холодная».
Он отметил, что в 2021 году в России «эпизодически останавливались антициклоны».
По его словам, нынешнее похолодание произошло из-за влияния арктического антициклона.
«Вероятность есть такая, что тоже будут преобладать антициклональная погода и, возможно, сильные морозы», — сказал он.
Ранее педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в беседе с НСН дал рекомендации метеозависимым людям.