Климатолог Терешонок рассказал, какая погода ожидается в России зимой

Начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ «Центральное УГМС» Николай Терешонок в беседе с URA.RU заявил, что зима в России будет холодной из-за влияния антициклонов.

По словам Терешонка, «можно предполагать, что зима будет холодная».

Он отметил, что в 2021 году в России «эпизодически останавливались антициклоны».

По его словам, нынешнее похолодание произошло из-за влияния арктического антициклона.

«Вероятность есть такая, что тоже будут преобладать антициклональная погода и, возможно, сильные морозы», — сказал он.

Ранее педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в беседе с НСН дал рекомендации метеозависимым людям.