Фильму «Искушение» Верховена не выдали прокатное удостоверение в России
- Кадр из фильма «Искушение»
Об этом говорится в приказе, опубликованном на сайте ведомства.
По данным Минкультуры, решение об отказе ООО «Капелла Фильм» в выдаче прокатного удостоверения на фильм «Искушение» принято в соответствии с подпунктом «ж» пункта 18 Правил выдачи.
Отмечается, что отказ в выдаче прокатного удостоверения предполагает несоответствие фильма законодательству России.
Премьера фильма «Искушение» ожидалась 7 октября 2021 года.
Ранее сообщалось, что в российский прокат вышел фантастический фильм Дени Вильнёва «Дюна».