Фильму «Искушение» Верховена не выдали прокатное удостоверение в России

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Министерство культуры России не выдало прокатное удостоверение на фильм «Искушение» режиссёра Пола Верховена.
Фильму «Искушение» Верховена не выдали прокатное удостоверение в России
  • Кадр из фильма «Искушение»

Об этом говорится в приказе, опубликованном на сайте ведомства.

По данным Минкультуры, решение об отказе ООО «Капелла Фильм» в выдаче прокатного удостоверения на фильм «Искушение» принято в соответствии с подпунктом «ж» пункта 18 Правил выдачи.

Отмечается, что отказ в выдаче прокатного удостоверения предполагает несоответствие фильма законодательству России.

Премьера фильма «Искушение» ожидалась 7 октября 2021 года.

Ранее сообщалось, что в российский прокат вышел фантастический фильм Дени Вильнёва «Дюна».

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