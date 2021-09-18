Фильму «Искушение» Верховена не выдали прокатное удостоверение в России

Министерство культуры России не выдало прокатное удостоверение на фильм «Искушение» режиссёра Пола Верховена.

Об этом говорится в приказе, опубликованном на сайте ведомства.

По данным Минкультуры, решение об отказе ООО «Капелла Фильм» в выдаче прокатного удостоверения на фильм «Искушение» принято в соответствии с подпунктом «ж» пункта 18 Правил выдачи.

Отмечается, что отказ в выдаче прокатного удостоверения предполагает несоответствие фильма законодательству России.

Премьера фильма «Искушение» ожидалась 7 октября 2021 года.

Ранее сообщалось, что в российский прокат вышел фантастический фильм Дени Вильнёва «Дюна».