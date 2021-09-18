Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Таджикистане

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,9 на территории Таджикистана. Об этом сообщает Геологическая служба США.

Reuters

Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 58 км к юго-востоку от посёлка Мургаб. Очаг залегал на глубине 113 км. Ранее сообщалось, что сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5 у берегов Сахалина.