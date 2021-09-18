Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Таджикистане
Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,9 на территории Таджикистана. Об этом сообщает Геологическая служба США.
- Reuters
Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 58 км к юго-востоку от посёлка Мургаб.
Очаг залегал на глубине 113 км.
Ранее сообщалось, что сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5 у берегов Сахалина.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен