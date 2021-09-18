Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у побережья Сахалина

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5 у берегов Сахалина. Об этом сообщили в камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.

globallookpress.com

© Alexandr Liskin

Отмечается, что эпицентр располагался в 330 км от города Северо-Курильска Сахалинской области. Очаг залегал на глубине 84 км. Ранее сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,0 у побережья Аляски.