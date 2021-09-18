Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у побережья Сахалина
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5 у берегов Сахалина. Об этом сообщили в камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.
- globallookpress.com
- © Alexandr Liskin
Отмечается, что эпицентр располагался в 330 км от города Северо-Курильска Сахалинской области.
Очаг залегал на глубине 84 км.
Ранее сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,0 у побережья Аляски.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube