Захарова рассказала о своём стиле в одежде

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о своём стиле в одежде.
Захарова рассказала о своём стиле в одежде
  • РИА Новости

«Когда началась история с импортозамещением, решила тоже внести свой вклад. Мой принцип подбора одежды формируется из трёх слагаемых: производитель — нравится — цена», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила Захарова, она предпочитает продукцию марок «Акимбо» и «Елена Шипилова».

По словам дипломата, многие российские бренды предлагали ей свои услуги в качестве поставщиков одежды, но по закону она не имеет права принимать подарки.

«Хотя везде в мире ровно наоборот. Они используют возможность на публичных людях, в том числе официальных лицах, показывать свою лёгкую промышленность. Вот я этим и занимаюсь, только за свои деньги», — добавила Захарова.

Ранее сообщалось, что исследование показало отношение россиян к дресс-коду.

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