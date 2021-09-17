Умер создатель компьютера ZX Spectrum Клайв Синклер

Британский изобретатель Клайв Синклер, компания которого выпустила популярный и доступный компьютер ZX Spectrum, скончался в возрасте 81 года.

Об этом информирует газета The Guardian со ссылкой на дочь изобретателя Белинду Синклер.

Она добавила, что отец умер в собственном доме в Лондоне после продолжительной болезни.

Отмечается, что в 1982 году фирма Синклера выпустила компьютер ZX Spectrum 48K. Как накопитель информации в нём использовался магнитофон с кассетами, а вместо монитора был домашний телевизор.

Данный компьютер высоко ценился за возможность изучения основ программирования, к примеру, популярного в те времена языка BASIC.

Ранее стало известно, что умер выдающийся специалист в области математического моделирования и вычислительной математики, академик РАН Анатолий Коновалов.