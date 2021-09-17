Землетрясение магнитудой 4,9 произошло у берегов Камчатки

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Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,9 у побережья Камчатки. Об этом сообщили в камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.
Землетрясение магнитудой 4,9 произошло у берегов Камчатки
  • Reuters

Отмечается, что эпицентр располагался в 214 км от села Усть-Большерецк Камчатского края.

Очаг залегал на глубине 532 км.

Ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6 у берегов Аляски. 

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