Землетрясение магнитудой 4,9 произошло у берегов Камчатки
Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,9 у побережья Камчатки. Об этом сообщили в камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.
- Reuters
Отмечается, что эпицентр располагался в 214 км от села Усть-Большерецк Камчатского края.
Очаг залегал на глубине 532 км.
Ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6 у берегов Аляски.
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