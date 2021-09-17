Землетрясение магнитудой 4,9 произошло у берегов Камчатки

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,9 у побережья Камчатки. Об этом сообщили в камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.

Reuters

Отмечается, что эпицентр располагался в 214 км от села Усть-Большерецк Камчатского края. Очаг залегал на глубине 532 км. Ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6 у берегов Аляски.