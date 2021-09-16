Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у побережья Аляски
Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,6 у берегов Аляски. Об этом сообщает Геологическая служба США.
- Reuters
Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 185 км к юго-востоку от населённого пункта Чигник.
Очаг залегал на глубине 36,5 км.
Ранее сообщалось, что сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,2 на северо-западе Аргентины.
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