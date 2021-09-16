Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у побережья Аляски

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,6 у берегов Аляски. Об этом сообщает Геологическая служба США.

Reuters

Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 185 км к юго-востоку от населённого пункта Чигник. Очаг залегал на глубине 36,5 км. Ранее сообщалось, что сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,2 на северо-западе Аргентины.